雙11慶典正式啟動，網家(8044)總經理蔡凱文表示，今年雙11活動期間站上交易總額（GMV）希望超越去年雙11期間的151億元，營收挑戰翻倍，整體第4季營收加上後續雙12助威，目標超過去年第4季，再衝歷史新高。

網家旗下PChome 24h購物開拓全台雙11活動最廣跨界合作規模，宣布結盟中華電(2412)，共同打造O2O虛實整合的消費戰線，再添線下通路最強盟友。PChome 24h購物延伸消費場域至中華電信實體門市，偕同電信業與民眾生活相關的多項資源，以創新跨界營銷策略，推廣優質的品牌與商品，全面融入多樣消費型態及生活模式，且大方祭出11大利多，包含：申辦中華電信5G指定方案即贈萬元VR/AR好禮、PChome會員專屬行動優惠、MOD專屬PChome好康，於PChome線上購物刷中華電信聯名卡加碼再享最高21％Hami Point回饋，藉由跨界促惠加乘品牌效益，助攻買氣再衝高峰。

網家董事長詹宏志表示，每年的雙11已經成為網友相當期待、釋放消費潛力的全民購物運動，熱情邀請更多產業及通路一起加入這個由網路發起的購物嘉年華，今年網家與中華電信首次合作推動雙11，共同串連彼此的會員和資源，推出從線上延展到線下的虛實整合消費體驗，我們相信此次透過網路業和電信業的結盟，不僅推出各類優惠活動，也能讓消費者體驗到雙11帶來的美好生活體驗。

另一家電商「蝦皮11.11最強購物節」則攜手房地產龍頭立信機構推出「最強競標 千萬豪宅$11up」，10/26暖身開跑後已經吸引4百萬人氣，全站買氣也增加近4成。蝦皮購物也宣布「最強免運」再加碼，除了11/11當日每人享有10張四大超商0元免運券，更首創與國光客運合作，加碼祭出「上車免費，上蝦皮免運費」，指定客運路線全日免費。

(時報資訊)