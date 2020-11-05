聯詠(3034)第三季營運亮眼，累計前三季稅後淨利也將較去年同期成長逾3成，有三家外資針對聯詠出具最新研究報告，其中一家美系外資維持中立評等、目標價270元，另外還有一家美系、日系外資垂持加碼、優於大盤評等，目標價分別為319元、321元。

聯詠第三季合併營收達220.01億元，季增18.2%、年增32.6%；單季稅後淨利為34.05億元，季增33.2%、年增67.7%；每股淨利5.59元。

累計聯詠前三季合併營收為575.03億元，年增20.2%；累計稅後淨利達81.73億元、年增33.4%，每股淨利達13.43元。

美系外資認為，聯詠第四季產品動能可能都會走跌，法說會將關注TDDI是否有大陸客戶急單或重複下單及明年TDDI市場狀況，重申「中立」評等，目標價維持270元。

還有另一美系外資表示，市場恐低估聯詠毛利率衝上34.5%表現，加上聯詠因為具有量產規模，故在晶圓產能擁有議價能力優勢，故看好聯詠第四季營收可望與第三季持平，重申「加碼」評等，目標價維持319元。

日系外資則認為，疫情帶動的居家辦公、遠距學習需求仍在，聯詠在第四季大尺寸驅動IC動能持續，預估聯詠第四季單晶片(SoC)、非電視用大尺寸DDI仍可受惠，預估第四季營收季減約11%，但仍有向上空間，在OLED產品明年放量下，日系外資看好聯詠結構性成長，重申「優於大盤表現」評等，目標價維持321元。

聯詠預計在明(6)日舉辦法人說明會，屆時將會對於第四季、甚至2021年營運表現祭出更明確說明，預計華為禁令的後續效應也將成為法人關注焦點。

(時報資訊)