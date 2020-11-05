天貝這個健康的食物對於臺灣民眾來講可能有點陌生，但是因為台灣有越來越多的新移民，也把這個原產於東南亞的發酵食品介紹進了台灣，讓台灣朋友漸漸有機會接觸認識到這個很營養的食物。其實近年來，天貝在全世界都越來越受到注目，是現在注重少肉食丶低糖的飲食風潮下的一個明星，因為天貝的營養價值豐富，還被稱為「田裡的牛排」。

天貝有豐富的蛋白質、維生素B12、還有益生質

天貝是原產於東南亞地區如印尼的一種傳統黃豆發酵食品，因為天貝具有高蛋白的營養價值，所以被素食人口視為替代肉品的優良蛋白質來源。天貝之所以特別之處，是除了它具有黃豆來源的豐富蛋白質之外，另外在發酵過程中還產出了相當多的維生素B12，對營養價值大大的加分，而且天貝在發酵的過程中，微生物也同時產生了許多益生質等機能性成分，所以它不只是黃豆，營養價值其實更超越了黃豆。

天貝是使用根黴菌的發酵食品

天貝的起源已經不可考，據後世的推論，應該是前人將蒸熟的大豆，以植物的葉子將其包裹起來後，也許不小心忘記所以放太久了，此時植物葉子裡天然帶有的黴菌就開始將黃豆發酵而成為天貝，在天貝的後段發酵中，其實還有乳酸菌等其他有益的微生物一起加入反應，所以反應產物更加複雜，形成天貝特殊的香氣以及有點黏潤的口感。經過科學的研究，現在已經知道天貝發酵的菌屬於根黴菌屬Rhizopus的多種菌，因此生產上也都改用商業純化的菌種，比較不用擔心雜菌的污染。

天貝通常是做成一大個方塊，然後可以切薄片後煎熟食用，而在西方天貝食譜發展得越來越多樣，也可以切碎丁代替絞肉食用，或是切塊燉煮。天貝其實不帶有很重的發酵味道，也還看得出一粒一粒黃豆的原形，所以在臺灣的接受度也越來越高，甚至在一些印尼食材店都可以輕鬆買得到，有興趣的朋友不妨可以嘗鮮看看，然後也可以在適當的指導下，自己學著做看看。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)