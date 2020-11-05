聽到陌生人問「我不夠錢買便當.....」你會怎麼做？一名女子日前在西門徒步區，遇見一名婦人向她表示身上錢不夠，基於現在詐騙事件頻傳，但又很想幫助她，便向對方提議帶她至便利商店，由於過程中她都非常地小心謹慎，這也讓網友大力讚賞認同她的「做法」。

女子於臉書社團《爆廢1公社》指出，昨（5）日晚間於西門徒步區，被一名揹著包包陌生婦女「我不夠錢買便當.....」，當下她很怕是詐騙，但人性本善，她又想出手幫助她，便告訴對方「我帶妳到小七買」，婦女挑了一個花椰菜便當於結帳時，又問及「可以再一瓶牛奶嗎？」原PO點頭，她拿了一罐優酪乳。

原PO警戒心相當高，她帶對方至便利超商親自購買，但又怕對方會將其轉授，便交代店員「現場微波」，結完帳她也就離去了。她感嘆地道：「可能不少人會覺得我很傻，但基於人性本善，以及與她走去超商的路上還溫情問我「妳吃了嗎？」如此問候，她寧可相信對方是需要被幫忙的。

貼文曝光後，滿多網友讚聲「認同你的作法」、「要錢沒有，要吃溫飽的，我會幫忙」、「可以！如果執意要現金就一定有問題」、「謝謝您的愛心」、「謝謝您的溫暖」、「提供需要的物資，不要給現金，這樣很好」。

(中時新聞網)