2020年新冠疫情肆虐全球，嚴重衝擊全球投資市場，據富達國際最新研究發現，在今年1月至9月期間（4月份除外）的每個月，獲較高ESG評級企業的市場表現，均較ESG評級較低者的表現更勝一籌。

富達國際表示，富達國際根據2020年前三季的數據，透過其專有的環境、社會和企業治理 (ESG) 評級，深入研究企業的永續性與其市場表現的關係，該研究期間涵蓋了3月份的市場崩盤以及4月份展開的市場復甦。

富達國際利用其專有的ESG評級系統，對其股票分析師所覆蓋的2,659家公司和固定收益類1,450家公司進行了市場表現的比較。具有前瞻性的評級是來自與公司的直接接觸以及每年總共約15,000次個別公司會議。

富達國際研究結果顯示，企業在市場中的表現，與其ESG評級之間呈明顯的正向關係。在今年前9個月當中，ESG評級為「A級」的企業表現較MSCI ACWI全球指數為佳，同時，各個ESG評級企業組別表現亦呈線性關係，由A至E評級，每一評級組別企業的市場表現均優於其次一評級組別企業。

針對債券研究的結果與股票差不多，富達國際研究指出，在今年前9個月當中，154家獲ESG評級為A級的企業所發行的債券平均回報率約為-0.5％；557家獲ESG評級為B級的企業債券平均回報率為-1.5％，而225家獲D級評級的企業，其債券平均回報率為-4.6％。

富達國際全球企業治理團隊及永續投資主管陳振輝指出，從這次研究中觀察到，ESG評級較高企業在股市大跌和復甦過程中，都展現相對較好的回報表現。這樣的結果與富達國際的觀點相符，即具有良好永續發展特徵的企業，在管理上均較為謹慎，並能夠在危機中展現出較強的抗跌力道。

(工商 )