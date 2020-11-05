高雄市一名鄭姓男子因不滿自己的機車遭米克斯幼犬隨意大小便，趁著深夜將4隻開出生、未開眼的幼犬帶到他處空地，平時負責餵養的金紙店店員2天後發現此事，要求到棄置地救狗，但到現場只發現2隻幼犬已明顯死亡、腐敗嚴重；獸醫師說那幾天柏油路面高達40度，幼犬未斷奶，現場只放水和飼料，「死亡是必然」。

判決書指出，鄭男不滿停在小港區某停車場的愛車，屢遭流浪狗排泄物汙染，在2018年9月27日凌晨12點半許，騎車載4隻出生僅幾天的米克斯幼犬，帶至鳳山區88快速道路下方空地棄置，常餵養幼犬的金紙行店員發覺不見後，詢問他之下，同月29日上午9點鄭男才帶店員前往棄置處，但只見2隻死亡幼犬。

鄭男事後辯稱，流浪狗在停車場任意排泄，多次向房東及金紙行員工反應不要餵養，沒獲回應才會把幼犬移走，他沒有養狗的經驗，只認為流浪狗可以回歸野外，可能幼犬體弱或先天疾病、餵養方式不當，導致移置不久就死亡，他沒意圖傷害狗。

合議庭傳喚獸醫師作證指出，棄置的那2天柏油路面溫度高達40至42度，而另名負責解剖的獸醫師也說，2隻幼犬都未開眼，也還沒斷奶，是很無助的狀態，所以放在高溫環境、只提供飼料和水，「死亡是必然的」。一二審均判決鄭男處拘役30日，得易科罰金3萬元，另併科罰金20萬。

(中時新聞網)