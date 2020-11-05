立院爆衝突！藍委鄭天財怒潑馮世寬咖啡

國民黨原民立委鄭天財上午在立法院外交及國防委員會質詢時，因質疑退輔會不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原住民廠商，怒嗆馮世寬欺負原住民，甚至當場朝馮丟咖啡杯，還作勢起身要打馮。此舉讓馮動怒，起身擺出「迎戰」姿態，雙方衝突一觸即發。馮事後解釋，說我欺負原住民已經踩我紅線，也踢到我心。

馮世寬對媒體強調，發生這事他感到非常遺憾，因為每一個訴訟案子都不是這麼單純，背後都有很多因素在，鄭天財委員來過他的公室講很清楚。這件事處理不能依照委員講什麼就什麼，委員不是上帝，應該盡量尋求合法程序辦理。

馮世寬怒氣未消的說，他今天講到欺負原住民踩到我紅線、踢到我的心。我最照顧榮民，每次到深山農場去，我都關懷原住民，而且農場既然是農場就要用當地食材，提供原民特有風味，讓平地民眾可以享受。我當國防部長時，原住民表現很好，今天當著全國攝影機都在看，說退輔會欺負農民，這是我不能接受的，如果不講話這就是事實，全國老百姓都會指責退輔會。

馮世寬也喊話，原住民是我們的同胞，怎麼會欺負原住民。馮澄清，「鄭天財早就找過我，講得清楚又清楚，但這舞台是立委，我們當配角演出，但你不能讓配角活不下去。」

對於鄭天財潑咖啡的行為，馮世寬說，「他太誇張了，他今天運氣好，要是大街上遇到我我絕對不會對他客氣，一個軍人出身可以這樣受辱嗎？而且讓單位受辱、讓全國老百姓誤解，這是不可以，我一點都不生氣因為我是據理力爭。」

(中時新聞網)