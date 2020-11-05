台鐵近來因軌道裂縫事件影響基層士氣，行政院長蘇貞昌昨夜特別準備刈包、豆漿到宜蘭慰勉台鐵施工同仁，並代表蔡總統對同仁表示感謝。蘇揆表示，因為有大家的辛苦努力，民眾才能擁有便利且安全的回家路；他期許大家繼續一起打拚，讓台灣更安全！

蘇揆說，因為有安全的軌道，才有安全的火車行駛，而去年台鐵營運創歷史新高，事故也是史上最少，這都是同仁辛苦努力的成果。他特別在台鐵施工同仁工作前趕來，以表達感謝與敬意。

蘇揆進一步指出，因近來「軌道裂縫事件」，社會上對台鐵有些要求，還要再加油。最基層的同仁工作最辛苦，利用晚上火車班次比較少的時間，深夜工作。當大家睡覺時，同仁正在辛苦工作，因而才有安全行駛的火車、便利的交通，以及安全回家的路。他特別代表政府向同仁表示，政府看到大家的辛苦努力；蔡英文總統也特別對大家表示敬意與感謝。

蘇揆強調，政府對台鐵同仁的照顧及多年來的爭取，政府不但看到，也都做到。今年2月他核定台鐵員工的生活津貼，包括結婚禮金、生育獎助金、子女教育助學金等，皆比照軍公教人員，且大大提高。今天特別趕來，想跟各位同仁說，作伙打拚，讓交通更安全、讓台灣更好、讓國家更強，這才有意義。

(中時 )