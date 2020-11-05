美國總統大選的結果逐漸浮上檯面，由於民主黨候選人拜登獲得的選舉人票，已拉開與尋求連任的現任總統川普的差距，使全球股匯市在選情漸近尾聲下，多以短空出盡解讀，因此歐美主要股市已在周三先行大漲，行情並向周四亞股延燒，台股目前漲幅雖不大，但相關概念股已默默起跑，在檯面上演出強強滾。

由於拜登的競選核心政策，著重基礎建設與再生能源，因此，相關概念股包括茂迪（6244）、上緯投控（3708）、碩禾（3691）、聯合再生（3576）、中興電（1513）、安集（6477）、太極（4934）、盈正（3628）、元晶（6443）與倉和（6538）等11檔股票都大漲。

不過，目前電動車相關概念股還未發動攻勢，波段不排除有機會落後補漲，包括貿聯-KY、和大等後市，值持續追蹤；另外，拜登也將著重防疫，使中化生（1762）、恆大（1325）及南光等（1752）短多蠢動，也吸睛法人、中實戶與大股東等市場大咖。

(工商 )