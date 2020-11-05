網紅「罔腰」日前跟朋友結伴同遊綠島，在民宿開趴吐狂言「這麼爛的民宿被拆了也剛好」，事後被民宿業者控訴破壞房間擺設，事情鬧上新聞版面，隔了一整天，此事還在新聞熱搜排行榜居高不下，其實罔腰多年前就曾登新聞版面，被網友稱呼是「小曾莞婷」的她，接受手術從男孩變成女神，變性過程全曝光，為了圓夢成為女生，付出相當大的代價。

罔腰鬧出損壞民宿事件後，起初強硬的態度，遭到網友群起撻伐，她的前男友鳳梨在臉書幫她道歉，罔腰因此跟他起小口角，但最後也接受鳳梨勸說，好好善後並道歉，而其實，鳳梨與她穩定交往多年，感情甚篤，一路支持她完成心願，是陪伴她挺過變性手術辛苦的關鍵人物。

罔腰曾貼出變性前的照片，直言早已想不起原本的自己，是這個模樣了。(取材自罔腰尬鳳梨臉書)

罔腰曾經透露自己是家中獨子，但她從小比姊姊跟妹妹愛美，17歲時確定了自己想成為真正的女人，因此跟家人鬧翻，但跟鳳梨相識後，他不但接受罔腰是男兒身，不離不棄，兩人更一起存了50萬，在2017年赴泰國動變性以及喉結切除手術，順利完成後，罔腰在同年10月成功更換身分證，被認定是真正的女性。

成為女兒身的罔腰，為了更接近女生的樣貌，又做了隆乳手術與自體肋骨隆鼻手術，坦言真的不喜歡原生的鼻子，鼻樑有駝峰加上鷹勾鼻，實在稱不是秀氣，因此掙扎許久後仍整形，術後兩人一起開設臉書粉絲團「罔腰尬鳳梨」，變性以及愛情故事拍成了微電影《愛無界限》與《愛無限2——愛無止境》，感動眾多網友，只是沒想到這回民宿的事情會鬧出這麼大的風波，許多網友表示仍然覺得她一路走來不容易，很欣賞他們做自己，但這次這種應對態度真的不對，希望如今事件平息，罔腰也能好好自省，「希望妳真的加油」。

(中時新聞網)