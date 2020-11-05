美國選情陷入膠著，但目前拜登以264張選舉人票大幅領先川普的214張選舉人票，勝率較高，今日台股震盪，市場壓寶綠能等拜登概念股，鋼鐵股中布局離岸風電的世紀鋼(9958)股價抗跌，新光鋼(2031)上半場也耐震。

世紀鋼隨著風電產品持續出貨，前三季營收45.24億元創下新高紀錄，年增達216.96%。其中，第三季營收再創新高，單季營收20.26億元，季增約55.4%，有利獲利持續提升。

受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第二季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。

新光鋼第三季本業獲利擴增，加上業外世紀鋼(9958)持有的金融資產評價利益挹注，自結單季合併稅前賺逾6億元，每股賺約2元，並挹注前三季自結合併稅前淨利7.02億元，每股合併稅前淨利約2.28元，比去年同期EPS 0.55元跳增。

受惠鋼市復甦，加上有風電等新訂單開始出貨，新光鋼第三季營收約28.21億元，季增28.8%；因鋼價漲及風電產品毛利率較高，單季自結合併營業淨利1.55億元，比第二季的營業淨利659萬元大幅跳增，本業於下半年進一步轉佳。

中鋼集團的中鋼構(2013)今年受惠台商回流建廠等接單暢旺，以及出售大陸廠房資產挹注，前三季每股淨利跳升至2.19元。在風電工程部分，公司配合中鋼興達海基承包的套筒式水下基礎工程，預計明年業績將逐步浮現。

(時報資訊)