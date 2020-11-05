邁入第19屆的花蓮觀護盃籃球賽，11日將在花蓮小巨蛋登場，將有台啤、台銀、裕隆、九太、璞園與健行科大6隊參加，這次最受矚目的人當屬裕隆新洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯，不過裕隆執行教練邱大宗還在審慎考慮要不要讓他打。

「畢竟我們必須考慮其他SBL球隊洋將到位了沒，以目前只有我們會帶洋將的狀況來說，我們必須看情況而定，畢竟我們也不想太早曝露他的本事，」邱大宗說，「目前包含克里斯馬斯，以及呂政儒、周柏臣是否上場，我們持保留態度。」

克里斯馬斯剛在2日結束14天隔離，也開始投入裕隆訓練，儘管曾在溜馬打過兩季，也去過土耳其、紐西蘭、菲律賓等國聯賽討生活，整體來說，裕隆也需比賽測試一下他的真實身手，邱大宗說：「不利用觀護盃很可惜，我們會好好評估。」

除了5支SBL球隊，上屆UBA冠軍健行科大這次也帶了戴瑞騰、安科爾兩名外籍生前往花蓮，健行總教練劉孟竹表示，「我們在UBA新球季只會報安科爾，他的狀況應該比石博恩剛來的時候好，至於戴瑞騰，則想讓外界看看他的身手。」

多年來積極籌辦觀護盃的創辦人林有志，也在5日記者會上表示，「今年要不要辦觀護盃，我們掙扎了很久，但我們秉持初衷，希望能讓花蓮地區球迷觀看精彩籃球賽事，才會繼續舉辦，就連有些球隊想要退出，我們都拜託他們繼續打。」

(中時 )