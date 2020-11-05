外媒報導，消息人士透露蘋果才剛推出的5G版iPhone 12系列手機面臨電源管理晶片短缺的問題，恐不利於年底節日購物旺季的銷售。

消息人士透露，貿易限制與新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷，是當前電源管理晶片短缺的主要原因。報導指出，華為趕在美國出口禁令生效前大量囤積零組件，以及供應鏈尚未完全擺脫疫情造成的衝擊，導致該關鍵晶片的供應吃緊。產業人士表示，晶片供應吃緊的問題，對蘋果的影響可能再持續兩季。

但也有消息指出，雖然該款晶片短缺，但供應商可能優先供貨給蘋果這家大客戶，盡量滿足iPhone 12手機的需求。

根據先前的拆解報告，iPhone 12系列手機的電源管理晶片供應商不只一家。以iPhone 12 Pro來說，其相機系統的電源管理晶片由德儀供應，而5G數據機晶片的電源管理則採用意法半導體與高通的晶片。

此外，蘋果的天貓旗艦店下架iPhone 12系列手機，亦引發關注。消息人士透露，這是因為此系列手機正面臨電源管理晶片短缺的問題。天貓並未直接回答iPhone 12系列手機下架的原因，更特意賣關子，要消費者「期待雙11的驚喜」。

(時報資訊)