北市1名女大生在男友陪同下，到台北市某按摩館按摩，未料越南藉阮姓按摩師不顧其男友就在簾幕隔壁，爬上床硬上得逞，還比手指「噓」要女方不可出聲。台北地院一審依強制性交罪判阮男5年6月徒刑，二審還加判偽造私文書8個月，經上訴最高院後遭駁回，阮男確定判6年2月徒刑，其中8月得易科罰金，台北地院再判阮男應賠30萬元民事賠償。

根據判決，阮男2014年來台工作，隔年3月起成非法居留的逃逸移工，他從同鄉取得台灣籍何姓男子的身分證，前年7月冒充何男應徵按摩師工作。

2019年9月9日晚間，被害女大生在男友陪同下，前往開封街某按摩館按摩，情侶倆1人1間按摩室，中間僅隔著一片布簾。女大生原本只打算腳底按摩，阮男卻引導她到按摩床上進行全身按摩，並在按摩過程中小心翼翼地褪下女生衣褲，再請女生轉正面，跳上床以跪坐姿勢性侵。

女大生雖意圖夾緊雙腿抗拒，但仍不敵阮男力氣，性侵時阮男還以手指比出「噓」的手勢，要女生不准出聲，女生驚恐到不敢呼救，事後一度精神恍惚，直到返家後與男友通電話，在吞吞吐吐說出被害過程。

法院審理時，阮男否認犯行，辯稱女大生是自願與他發生性關係，阮男律師也說，女大生意識清楚卻未呼救，不合常理，但合議庭不採信，仍依強制性交罪判阮男5年6月徒刑。經上訴後，二審法官仍維持原判決，另因阮男冒用假身分求職，加判偽造私文書罪8個月，經上訴後遭到最高院駁回定讞，在民事部分，台北地院日前判決阮男須賠償30萬元。

(中時新聞網)