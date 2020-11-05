台灣大賽中信兄弟對上統一獅取得3勝1敗聽牌優勢，兄弟最快今晚就能封王，G5雙方都派出第一戰的先發投手，由羅傑斯掛帥對上布雷克，獅隊已經無路可退，期待能複製第一戰模式搶下勝利續命，而兄弟則期待能拋下相隔10年的總冠軍彩帶。

G1布雷克與羅傑斯都繳出優質先發，統一獅於延長賽靠潘武雄3分炮奪下首勝，但可惜接下來連吞3場敗仗，此戰統一獅面臨「輸球就回家」的壓力，已經沒有退路可走，只能放手一搏，不讓對手在自家主場拋下封王彩帶。

布雷克G1先發6局只被敲5安、失1分，不過被王威晨敲出2安，許基宏也從他手中敲長打攻下1分，是值得注意的打者。

而中信兄弟則是氣勢高昂，雖然輸掉首戰，不過接下來3場靠著先發投手發威、守備頻現美技，以及得點圈打擊能力回升，兄弟距離總冠軍只剩最後一哩路，羅傑斯G1先發8局僅失1分，對獅隊打者有強大壓制力，只被唐肇廷、林靖凱、蘇智傑、林安可等4人敲出安打。

這是羅傑斯本季首度投一休四，昨日賽前曾表示，自己無論身體、心理都已準備好，也知道球隊已經10年沒有拿冠軍，為了這重要的一戰，會全力以赴幫球隊拿下勝利。

(中時 )