張男轎車遭胡男等人攔下並用器械猛砸洩憤。台南市七股區昨日下午發生一起當街砸車案，雙方因為超車糾紛，公路上演追逐秀，場面驚險。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市七股區昨日下午發生一起當街砸車案，雙方因為超車糾紛，公路上演追逐秀，場面驚險。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市七股區昨日下午發生一起當街攔車砸車事件，胡姓男子等3人因不滿張男超車後刻意踩剎車擋道，幾次閃避差點發生追撞，雙方追逐後索性加速將張男攔下，3人分持球棒、熱溶膠條朝車窗猛砸，張男見人多勢眾也只能躲在車上並向警方報案，佳里警方獲報後展開調查，當日將人追緝到案，訊後依妨害自由、毀損、強制、公共危險等罪嫌送辦。

警方調查，雙方都在七股區的太陽能電場工作，張男擔任監工，胡男等3人則是工人，雙方互不認識，也分屬不同場址，4日下班後胡男3人同車回家，在台17線遇到張男的自小客車，想要超車未果，反被張男加速開到前方。

張男認為胡男等人是惡意逼車，心生不滿，開到前方後還不斷急踩剎車，雙方一度撞上，因此開始上演追逐秀，雖然雙方都開老車，但胡男等人的雙B車還是抓到機會超前，逼停張男轎車，下車就是持器械一陣猛打，車前擋風玻璃、保險桿、後照鏡、引擎蓋都破損。

張男驚魂甫定，趕緊向警方報案，佳里警方啟動調查，調閱路口監視器以車追人，因車主借人使用，已經不知道車子在誰手上，碰巧剛調到佳里分局偵查隊不久的郭姓小隊長見到胡男名字相當眼熟，之前辦案時曾有印象，3小時內就循線將人逮捕到案，並起出棍棒等工具，3人也坦承不諱。

(中時 )