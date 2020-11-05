衛福部統計，台灣每6.5個人中就有1人有膝關節退化問題，工研院為解決廣大膝關節病患的困擾，與台大醫投入研發「兩相材料軟硬骨關節修復技術」，經過20年漫長的臨床試驗，以此技術為基礎研發的「一次性自體軟骨修補系統」，今年終取得台灣食品藥物管理署（TFDA）認證，將能為患者打造新「膝」望。

工研院長劉文雄指出，這是台灣第一個自主開發的再生醫學產品，採用微創手術不到1小時即可完成，是非常值得驕傲的成就。

工研院生醫所所長林啟萬表示，目前關節的軟骨磨損療法各有缺點，玻尿酸注射只能短期減緩疼痛，治標不治本，細胞療法需動兩次手術，費用昂貴，人工關節使用效期雖長，但必須犧牲正常組織，並不適合所有患者，而「一次性自體軟骨修補再生技術」，能克服以上所有缺點。

林啟萬進一步說明，團隊結合人工材料與自體軟骨細胞組織，讓自體細胞經過活化處理後，以微創手術植入關節軟骨受損部位，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，不僅傷口小還可免除以往開兩次刀，手術約40分鐘完成，也能加快軟骨修復速度。

「說20年磨一劍，絕對不誇張！」林啟萬指此系統是植入人體，屬於第三類醫材，需通過臨床前、動物實驗及兩階段人體臨床試驗，團隊實際研究時間已整整20年，不畏艱辛，穩紮穩打逐一克服，終於取得認證。

林啟萬並說，生醫所設有全台第一座臨床用的細胞培養基工廠，可提供生技產業重要原料技術，在「一次性自體軟骨修補再生技術」再生醫學產品拿到認證後，將進攻國際市場，合作的博晟生醫已規畫2021年初上櫃，持續開發其他部位的再生醫學產品。

(中時 )