大地酒店奇岩一號的招牌大菜稻香牛。（大地提供）

北投大地酒店、台北晶華酒店11月聯合推出15,800元二泊四食專案，除了是提供兩家五星級飯店的高品質住房與溫泉，在餐飲上更是堪稱豐盛豪華饗宴，包括晶華酒店最負盛名的栢麗廳自助餐，大地酒店也拿出奇岩一號的招牌大菜「稻香牛」與「剁椒魚」，可說五星級精銳盡出。

大地酒店與晶華酒店11月起共推「大地共好」二泊四食聯賣專案，讓消費者可以15,800元的組合專案價，一次享有兩間五星級飯店住宿，並享用四餐豐盛美饌，且無須連續兩天安排入住，堪稱CP值高又有彈性的北部度假方案。

北投溫泉鄉交通方便，向來是寒冷時節的避寒好去處。去年甫獲五星級飯店評鑑肯定的大地酒店，是北投少數走精緻高雅路線的溫泉酒店之一。在僻靜山丘上的高貴酒店享受素有「美人湯」之稱，促進血液循環的白磺溫泉，再搭配溫泉鄉一日小旅行，在氣溫降低的時節裡，大地共好專案就是遊客放鬆度假的高CP選擇。

而且此專案中包含晶華酒店最負盛名的餐廳，包括匯集各國料理現做的栢麗廳自助餐，還有義饗食堂、泰市場海鮮自助餐，同時大地酒店也提供精緻義法料理「喜歡廳」或是「奇岩一號」中餐廳的雙人晚餐，以及翌日的雙人早餐。

特別的是，過去已經養出許多固定來客，很少配合專案的館內川湘餐廳奇岩一號，這次也端出兩大招牌菜「大地稻香牛」與「剁椒活鮮魚」，作成兩種套餐提供大地共好旅客選擇，讓專案新客也能一嚐大地酒店的招牌川湘菜。

大地酒店行政主廚李昭明解釋，稻香牛特別使用嘉義民雄在來米稻梗，多層綑綁在整根美國帶骨牛小排，配上精心調配滷汁完成；剁椒活鮮魚則是使用他自製的紅油和花椒提煉成剁椒醬，淋在新鮮寶石魚烹調而成，必能讓老饕食指大動。

(中時 )