IBM日前針對全球高階主管的一項最新調查表示，近60%的受訪機構表示受疫情影響，已加快其數位轉型的步調。過去企業公認的數位轉型傳統障礙，如技術不成熟和員工對變革的抗拒，已消失不見。事實上，66%的受訪者表示，已順利完成以前曾受阻的數位轉型計畫。

IBM商業價值研究院 (IBV) 的調查報告「COVID-19與企業的未來」彙集20個國家及地區、22個產業的3,800多位高階主管的真知灼見。分析指出，受到COVID-19的影響，高階主管面對數量遽增的數位轉型計畫，儘管需專注的領域眾多，仍計畫優先發展員工技能和靈活性等內部營運能力，因這些都是企業取得快速發展的關鍵領域。

IBM Services資深副總裁Mark Foster認為，對於許多人來說，COVID-19打破過去數位轉型的瓶頸，企業領導者越來越倚賴科技來完成企業營運的關鍵型任務。但是展望未來，企業領導者必須加倍專注於員工，以及賦能員工的工作流程和技術基礎架構；不能低估擁有同理心的領導力所釋放的力量，即鼓舞員工信心、提高員工效率、促進員工福祉。

台灣高階主管調查數據方面，51%的台灣高階主管表示，未來兩年內的數位化轉型重要性將日以遽增。

2年前，只有1%的台灣高階主管優先考慮工作場所的安全和資安。現今此數字為18%、兩年後將是52%。另外，台灣高階主管已計劃提高所有業務功能的自動化，預計未來兩年在採購、風險管理、供應鏈和研發上都將有大幅的提升，其中風險管理的自動化將增加3.9倍，為最大增幅，而供應鏈自動化應用將增加2.7倍、採購為2.4倍、研發為1.8倍。

本次調查並指出受訪的新興領導者需主動採取三個行動，以帶領企業不被新常態淘汰並持續成長。包括提升營運的可擴展性和靈活性。第二、應用AI、自動化和其他指數級發展的技術，提升智慧化工作流程。第三、使用全新方式領導、激勵和支援員工。

(時報資訊)