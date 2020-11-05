行政院農委會日前頒獎全國食農教育傑出貢獻，台南市官田國小及東山國小雙雙獲獎，其中官田國小從2009年就開始實施「學童種稻」的體驗課程，11年來辦了200場以上教育活動，開發10套以上繪本，培養孩子食農知識、技能，及態度的食農素養。

官田國小在校園內闢建一座約400坪「幸福農場」，包含水田、旱田、魚菜共生園、空中農園及智慧溫室等場域。透過市政府教育局、大學校院、農會、四健會、家政班、產官學研與社區合辦教育活動，累計有數千人參與，並系統建構1～6年級每周至少1節食農推動課程與教學，並將場域從校內擴展到社區。

目前官田國小校本課程結合新課綱，以食農教育2.0持續推動短中長期計畫。其中，跨領域學習進行數學食農每周一思；其次，推動國語文食農閱讀繪本，本校師生已開發10套以上繪本，申請ISBN並有中英日三語電子書推廣。

另外結合科學進行在地研發，例如全國首創菱角種植方式、官小香草莓、官田1號小黃瓜等創新研究。結合在地時令與食農藝術，進行地產地銷，每位學生畢業前必須完成六菜一湯一甜品取得「大廚師」證書，同時開發菱角月餅、菱角肉粽、菱角饅頭、菱角水雉文創等多種特色產品。

最近，學校更將重點放在「菱雉粼」身上，將在地特色菱角、水雉鳥，波光粼粼文史融入校訂課程內，並繪製繪本（菱角冠軍、小水雉的超級奶爸）推廣，以落實「從土地到餐桌」再從「餐桌回到土地」的永續循環食農概念。

校長王全興說，這次官田國小不僅食農獎獲獎，同時是唯一受邀前往四健年會分享成果的學校，推動成效受到主辦單位高度認同。未來食農教育即將入法，官田國小將扮演火車頭的角色，結合更多的人員、經費與資源，將食農教育的種子散布在學校及社會每個角落。

(中時 )