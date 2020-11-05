遠東SOGO台北店33周年慶今（5日）開打，33年來首度在前一晚19時就有人來排隊，30歲上班族簡先生為了買iPhone 12送iPad休假，首次趕搭周年慶熱潮。SOGO董事長黃晴雯看到今年開店前排隊人潮較去年多2成，心裡很感動，「大家都悶很久了，要趁周年慶一起大爆發」！台北店首日業績要達11億元，全台7店12天要做108億元，可望第4季可把受疫情影響的業績補回來。

SOGO忠孝館開店前排隊人潮較去年多2成。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館是美妝天后宮，1樓化妝品區擠滿人潮。（吳松翰攝）

疫情讓買氣悶超久，黃晴雯表示，3、4月受到影響最嚴重，母親節買氣開始回升，7月起百貨業績止跌，到父親節翻轉回到正數，她認為「周年慶是台灣的全民運動，為了要讓悶經濟後有療癒感和儀式感，我和兩位總經理穿上正式的和服，希望大家不用出國，能把國外的感覺帶給大家。」

SOGO營業總經理汪郭鼎松（左起）、董事長黃晴雯、行政總經理杜金森都換上日服，與Hello Kitty一起在門口迎賓。（吳松翰攝）

30歲上班族簡先生為了買iPhone 12送iPad休假排隊搶貨。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館是美妝天后宮，1樓化妝品區擠滿人潮。（吳松翰攝）

今天周年慶開打，早上11時開門前，捷運忠孝復興站出口到附近商家的騎樓都是人潮，11時開門後正門口消化進場人流就花超過10分鐘，營業資深副總吳素吟表示，她在SOGO 33年，只在初一賣福袋看過有人除夕來排隊，周年慶前天晚上19時就有人，是史上第1次。

吳素吟表示，有鑑於各店1至9月人流下降，為了拉抬客數、客單價、業績，要端出牛肉，今年在第1天就送來店禮是過去從來沒有的，全台7店43款Hello Kitty來店禮，每店都是不同款式，2天就換一波，希望從北到南全民運動送到爽，也因此首次不打電視廣告，統統把回饋給消費者換來店禮。至於買手機送iPad也是百貨最殺，「我們要做別人不敢做的」！

SOGO忠孝館是美妝天后宮，1樓化妝品區擠滿人潮。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館是美妝天后宮，1樓化妝品區擠滿人潮。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館是美妝天后宮，1樓化妝品區擠滿人潮。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館德誼排滿預購iPhone 12人潮。（吳松翰攝）

黃晴雯表示，周年慶期間精品、化妝品、家電業績最夯，12天周年慶端出最好康，史上門檻回饋最低，像是指定彩妝滿3000送300；史上最高回饋，包括精品最高回饋16％；與史上折扣最低，上萬組化妝品明星特惠組，最低下殺到1.1折。她認為SOGO生日是11月11日，雙11是從SOGO開始的，每年周年慶都把買氣拉炒得非常熱絡，跟電商一起有互相拉抬效果，一起把業績做到。

(中時 )