又發生服用毒咖啡包致命事件，一名酒店小姐今年4月間被仝姓酒客帶出場性交易，在摩鐵內服用仝男向「小蜜蜂」買的毒咖啡包後，在在房間內就發生身體不適撞牆、傻笑等行為，送醫後不治，台北地檢署偵查後，5日依違反《藥事法》起訴仝男及小蜜蜂簡姓毒鴛鴦等3人。

檢方調查，今年4月間，仝姓酒客帶一名年約20幾歲、在中山區工作的酒店小姐出場，去新北市五股區一間汽車旅行從事性交易，在旅館期間被餵毒咖啡包，造成小姐身體不適撞牆、傻笑、翻滾、多話。

早晨7、8點仝男叫計程車將小姐送回林森北路租屋處。小姐在車上也是呈現毒發症狀，司機將她載抵目的地後，小姐下車倒地，管理員發現後叫她男友扶她上樓，男友先給她喝牛奶試圖緩解不適，隨後看情況不對送醫。

不過，小姐被救護車送到馬偕醫院後已無生命跡象。檢方經相驗發現，小姐體內殘留高濃度PMMA，也有些許K他命、一粒眠等毒品成分，死因為多重藥物中毒。

檢方認為，PMMA在施用後半小時就會發作，不可能是死者在進入旅館前自行服用。檢方調閱監視器畫面，查出仝男有叫簡姓毒鴛鴦小蜜蜂到汽車旅館，仝男供稱簡姓毒鴛鴦是藥頭，檢方依違反藥事法起訴仝男等3人。

(中時 )