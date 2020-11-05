由宜蘭縣文化局主辦，漢陽北管劇團承辦的2020宜蘭戲曲節，將在7、8日登場，今年以「宜蘭城‧北管曲」為主題，在宜蘭演藝廳舉辦《風華再現》一系列北管活動，有2場演出採索票入場。

今年宜蘭戲曲節由漢陽北管劇團團長陳玉環擔任策展人，陳玉環表示，辦理戲曲節是盼能達到承先啟後的目標，戲曲節內容豐富，有多達11團隊參與，希望能吸引更多年輕人關注北管。文化局長宋隆全表示，宜蘭是傳統戲曲的重鎮，此次戲曲節以跨界演出方式呈現，公部門願意協助，希望可以讓北管持續在宜蘭發光發亮。

「新／舊北管音樂會」與「經典北管大戲─黃鶴樓」分別是7、8日晚間7時30分在宜蘭演藝廳舉行，採索票入場，索票地點有宜蘭縣文化局、宜蘭演藝廳、中興文創園區、羅東文化工場。

除了2場索票演出外，7日上午9時有「鑼鼓喧天迎戲神」，將從台灣戲劇館踩街至宜蘭演藝廳，上午11時在演藝廳有開幕儀式， 7、8日上午10時至下午5時在宜蘭演藝廳中庭有市集及戲曲體驗攤位。

(中時 )