政院幕僚被抓包在立法院製作攻擊圖，攻擊在野黨。國民黨革實院長羅智強在臉書批評行政院被抓包還一副「嘸你麥安怎」的嘴臉，並向監察院長陳菊喊話「要不要去彈劾一下蘇貞昌？」

羅智強說，「天下無難事，只怕不騙人；國家是蘇家，滿朝全東廠。」政院東廠有一條龍，直接把國家當蘇貞昌家，公然在行政院養網軍當中央廚房，被抓包還一副「嘸你麥安怎」的嘴臉。

羅智強說，這種濫用國家資源的行徑，超黨派的監察院長陳菊，查羅智強$306的政治獻金查得這麼認真，要不要去彈劾一下蘇貞昌？

(中時 )