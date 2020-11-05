政院製攻擊圖 羅智強嗆陳菊：要不要彈劾蘇貞昌？ 14:042020/11/05 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅智強臉書發文。(摘自羅智強臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院幕僚被抓包在立法院製作攻擊圖，攻擊在野黨。國民黨革實院長羅智強在臉書批評行政院被抓包還一副「嘸你麥安怎」的嘴臉，並向監察院長陳菊喊話「要不要去彈劾一下蘇貞昌？」 羅智強說，「天下無難事，只怕不騙人；國家是蘇家，滿朝全東廠。」政院東廠有一條龍，直接把國家當蘇貞昌家，公然在行政院養網軍當中央廚房，被抓包還一副「嘸你麥安怎」的嘴臉。 羅智強說，這種濫用國家資源的行徑，超黨派的監察院長陳菊，查羅智強$306的政治獻金查得這麼認真，要不要去彈劾一下蘇貞昌？ (中時 ) #政院 #攻擊圖 #羅智強 #陳菊 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌不開會 秘書長有樣學樣放鳥內政委員會？ 12:542020/11/04 政治 蘇揆昨深夜送豆漿、刈包 代蔡總統鼓舞台鐵基層士氣 13:432020/11/05 政治 行政院作攻擊圖 朱立倫：難怪我被很多同樣的圖片文字攻擊 13:052020/11/05 政治 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 05:392020/11/05 政治 為台鐵基層打氣 蘇貞昌夜訪宜蘭 03:362020/11/05 政治 挺中天遭施壓 喜樂島主席施正鋒退黨 04:102020/11/05 社會新聞 羅智強轟民進黨 關中天製造寒蟬效應 12:132020/11/04 政治 蘇貞昌霸氣坦承沒開治安會報 綠委：開不開不是重點 11:592020/11/04 政治 NCC表示 確定不會開二次聽證會！中天提6大措施 強化新聞內控 04:102020/11/05 社會新聞 政院幕僚被抓包當網軍作圖給側翼粉專 藍酸難怪沒空開會報 10:332020/11/04 政治 政治熱門新聞 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 - 政治 曾批管爺「文大生沒資格當台大校長」 他狂言預測川普大勝遭嗆爆 - 政治 美國大選一夜之間風雲變色 網笑到肚子痛：綠營側翼網軍全部翻車 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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