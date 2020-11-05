經濟民主連合今舉行記者會，指控易遊網旅行社背景為中資，還獨家承攬台鐵環島之星觀光列車，主管機關應展開調查。易遊網今發聲明強調，公司經營台灣市場20年，積極推廣台灣旅遊與鐵道觀光，並依規定、合法取得觀光列車經營權，對經民連抹煞其努力，深表遺憾。

易遊網表示，公司為合法合規的本土企業，經營團隊擁有獨立性與自主性，並長期積極推廣台灣旅遊與鐵道觀光。公司秉持對於鐵道旅遊的熱忱，自創立至今，不論盈虧與否，不間斷投入預算推廣鐵道觀光，且皆依照台鐵公開招標的程序，合法取得觀光列車經營權。

經營觀光列車需肩負龐大的經營成本，加上過去多數台灣旅行社以高報酬的國外旅遊為主力，相對於微利的國旅，鮮少有意願投入資金於觀光列車的經營。易遊網說，即便觀光列車的營運壓力不小，20年來卻未曾放棄經營鐵道旅遊的初衷，也從不利用資本排擠或打壓在地業者。

易遊網指出，今年受疫情的影響，以往未將重心放於國旅的旅行社，面臨不得不轉型的改革，也正因為這個危機，讓台灣鐵道旅遊開始獲得其他旅遊同業的重視，有意願能共同推展台灣鐵道觀光，易遊網樂見其成。

針對經濟民主連合對於易遊網長期經營台鐵觀光列車的疑竇，易遊網認為未能了解各家旅遊業的經營選擇與策略方針，也抹煞公司長期推動鐵道旅遊的堅持，以及扶植在地觀光業者的努力，對此深表遺憾。

(中時 )