由魔方網代理發行的經典RPG放置手機遊戲《命運戰歌M》，即日起開放事前登錄及雙平台預註冊活動，並同步釋出遊戲介紹及四大職業，供玩家一睹為快。遊戲以異界魔幻為背景，結合輕度策略戰鬥與趣味冒險故事，並提供上百種英雄角色蒐集，誠摯邀請玩家化身為勇者，集結各方英雄，探索未知世界。

啟動魔幻之門 打響命運戰歌M

在特萊澤斯大陸上，有著不同信仰的四大種族，包括人族、獸人族、精靈族、不死族，各族為擴大領土紛爭不斷，直到西部無底深淵的黑暗力量爆發，危害至整片大陸。四大種族為抵抗黑暗勢力團結一致，但卻在戰爭中節節敗退，被黑暗勢力侵蝕的世界，急需代表光明力量的勇者來解救族民逐漸灰暗的內心。而面對後繼衍生出現的神與魔兩大種族，到底是世界派來的解救者還是破壞者？這一切都需要冒險家們去解答！

地城冒險 探索未知世界

英雄集結 四大職業

遊戲中提供上百種英雄角色，並分為四大職業「戰士」、「法師」、「牧師」、「遊俠」，「戰士」有著高防禦能力及血量，通常放在陣容的前排抵擋傷害。「法師」定位在群體攻擊和輔助，所使用的技能往往帶有控制性、持續傷害效果。「牧師」擁有群體治療技能，特定英雄還有單體強力奶的加成。主打高能輸出的「遊俠」可說是隊伍的主力，只要好好培養，就可以達到爆炸性傷害。趕緊組建自己的最強陣容，在戰場上大殺四方！

英雄蒐集 組建最強陣容

清新遊戲感官 放置休閒上手

《命運戰歌M》整體畫風偏向卡通Q萌，畫面色調清晰明麗，英雄角色還有額外配音，提高玩家的代入感。遊戲結合放置養成、策略對戰玩法，離線掛機即可輕鬆升級，同時也加入多種社交玩法，讓玩家在冒險、爬塔的過程中，不再是孤單一人，遇到關卡瓶頸還有其他玩家可以互相交流。

放置育成 輕鬆贏得豐厚獎勵

專屬英雄阿英釋出 預約領福利

官網事前登錄活動即日起正式開跑，凡參加事前登錄的玩家即可領取專屬神族英雄「阿英」。除此之外，官方也特別加碼開放MyCard事前登錄，只要完成活動就有機會帶走「高級招募卷*10」、「神器原石*30」、「鑽石*688」、MyCard 10,000會員點數等豐富好禮。

專屬神族英雄「阿英」線稿

(科技)