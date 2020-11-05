隨著SBL新球季報名截止日期(13日)越來越接近，璞園建築的陣容總算越來越明朗，根據新任總教練顏行書5日在觀護盃記者會上透露，璞園這次觀護盃將帶14名球員前往，其中6人才剛抵隊報到，「我們陣容非常非常年輕，這當然是挑戰！」

最新公布的璞園球員名單包含施顏宗、林耀宗、李家慷、關達祐、吳家駿、姜廣謙、盧峻翔、邱柏彰等8位原本就在陣中球員，加上張耕淯(夢想家)、蔡揚名(富邦)、李冠霆(醒吾)、杜譽城(萬能)、林義恩(文化)與陳景隆(中州)等6名新血。

曾在Molton台灣超級籃球挑戰賽面臨只剩5人窘境的璞園，卻在顏行書生涯首次出任璞園總教練的第1個盃賽觀護盃，突然暴增到14人，儘管施顏宗、林耀宗與吳家駿3人很可能去打P＋聯盟，剩下11人卻很可能是璞園新季本土陣容。

「我知道這個陣容非常非常年輕，不過璞園向來都是打團體戰為主，所以我並不擔心戰力問題，卻很清楚這當然是挑戰，」顏行書說，「希望我們能在新球季好好磨練這些新人，日後可以培養出一兩個國家隊等級的好手，這是我的願望。」

至於外界相當關心的璞園洋將，也就是曾在寶島夢想家打過球的托爾伯何時抵台，顏行書也給了比較肯定的答案，「托爾伯應該下周就可以抵台接受隔離，當然是趕不上觀護盃了，不過隔離結束後，應該還有足夠時間可跟我們練球。」

(中時 )