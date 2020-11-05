鄭天財潑馮世寬咖啡 馮：若是在大街上絕不對他客氣

國民黨立委鄭天財為了一件原住民與退輔會訴訟官司，質詢退輔會主委馮世寬，兩人拍桌互槓，鄭作勢要打馮，馮也脫下西裝備戰，雙方被勸下後，鄭突然回座拿起桌上的咖啡丟向馮，沒打中，致退輔會副主委呂嘉凱全身遭灑滿咖啡；馮世寬會後受訪表示，如果今是在大街上絕不對鄭客氣。

馮世寬說，他非常遺憾，每一個訴訟案子都不是這麼單純，背後都有很多因素，鄭委員有來他辦公室，他也講很清楚，這件事處理不能依照委員講什麼就什麼，委員不是上帝，應該盡量尋求合法程序辦理。

馮世寬說，鄭天財今天講他欺負原住民，踩到他紅線、踢到他的心，他最照顧榮民，每次到山上農場去，都關懷原住民，而且農場都用當地食材，提供原民特有風味。馮說，他當國防部長時，原住民表現很良好，今天當著全國攝影機都在看，說退輔會欺負農民，他不能接受，如果不講話這就是事實，全國老百姓都會指責退輔會。

馮世寬說，他怎麼會欺負原住民，這舞台是立委，我們當配角演出，但你不能讓配角活不下去。至於鄭天財朝他潑咖啡一事？馮世寬說，鄭太誇張了，今天鄭很運氣，要是大街上遇到他絕對不會對鄭客氣。

至於馮世寬脫下西裝擺出架勢，馮世寬說，軍人出身可以這樣受辱嗎？而且讓單位受辱、讓全國老百姓誤解，這不可以，我是據理力爭。

(中時 )