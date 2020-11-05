美國大選選情撲朔迷離，昨(4)日開票直到下午川普與拜登兩人都在200票左右進行拉鋸，但在昨晚美國選情卻突然風雲變色，威斯康辛州、密西根州突然倒戈到拜登這邊，讓拜登瞬間以264票聽牌，只要剩下的任何一州由拜登拿下，他就將當選本屆的美國總統，這個巨大轉折讓網友們都驚呆了。

對於川普大起大落的選情，台灣論壇的網友紛紛展開討論，各個「專業台灣川粉」提出許多見解，留言表示「得的票少，就這麼簡單」、「我猜是選舉人票數比拜登少」、「自大」、「沒有什麼原因，這次這樣算不錯了」、「黑人」、「得票率這樣這樣很難得了，得罪主流媒體，亂搞國際關係」。

其中，有一位網友開玩笑提到，川普在選前沒有納入「台灣州」恐怕會是他最大的敗因！有網友計算，台灣擁有2300萬的人口，與美國最大的搖擺州：佛州最接近，佛州擁有2100萬的人口，其分得了27席的眾議員席次，而因為美國早已鎖定眾議員的數量為435名，所以若是台灣加入的話，將會影響其他各州的席次，才能騰出空間。

該網友假設，若台灣加入美國成為第51個州，將會獲得約29席的眾議員席次，再加上各州固定2席的參議員，且因為美國選舉人團票的算法為「參議員席次加上眾議員席次」，所以「台灣州」將會擁有高達31票的選舉人票，僅次於加州以及德州！

而該網友指出，根據之前英國媒體所做出的民調，台灣是全亞洲「最支持川普的國家」，所以「台州」的票肯定非川普莫屬，而川普若拿到這31張選舉人票，絕對是吃下一顆超級定心丸！

但文末，網友痛心表示，可惜台灣並不是美國的一州，不然川普早就贏了！

(中時新聞網)