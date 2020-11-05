電影《無聲》內容啟發台南市議員林燕祝，5日再爆1宗校園性侵悲劇，指出台南市1名女學生自國小6年級遭學長性侵後割腕獲救，升上國中還在心理諮商期間，又遭補習班老師性侵，長達2年竟無人發覺，直到高中寫自傳，才讓案情曝光，最近父母提告補教老師，她在台南市議會總質詢上痛批教育局、社會局毫無作為。

《無聲》是以台南啟聰學校在2005年發生集體性侵與性騷事件為背景，當時受害學生高達92人，刻劃學生求助無門的故事，劇情沉重令人深思。

因為「不說」造成性侵案持續發生，林燕祝5日以此提出質詢，揭露台南市1名女學生，小6時遭學長性侵，痛苦割腕自殺，獲救後接受社工心理諮商。

她升上國中時，就因小學性侵陰影，竟與補習班1名數學老師發生長達2年多的不倫戀，此時還在心理諮商期間，她向社工隱瞞受男老師性侵過程。直到她升上高中，寫自傳時才批露此事，學校震驚通報社會局，女方父母最近憤怒提告。

林燕祝表示，男老師利用未成年女學生的仰慕心態，多次在補習班教室、廁所與住處發生性行為，甚至在教室的監視器下方上演活春宮，一度使用「灌腸」等情趣用品玩弄女學生身體，相當誇張。

女學生不但未揭發狼師惡行，還幫老師說話，儼然《無聲》劇情探討的情節。

林燕祝質問，補習班性侵案層出不窮，校外性平安全誰來把關？台南市社會局在案發時還在做心理諮商，卻沒有發現異狀，事後學校通報，教育局也無一套防制校外安全機制。兩個公部門的袖手旁觀，形同加害人，造成女學生宛如房思琪第2的悲劇。

台南市教育局表示，有關議員質詢疑似補習班師對生性侵害案件，已進入司法調查程序，一旦調查屬實，立即通報全國不適任教育人員系統，防堵狼師流竄，也會同步對補習班的班務管理進行稽查。

(中時 )