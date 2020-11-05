涼亭縷空失功能！民眾常抱怨自行車道旁涼亭無法遮蔭避雨。台中市議員施志昌等5日質詢時，針對「台中市建築管理自治條例」無法與時俱進，使得某些設施出現奇特現象，因設置涼亭需申請建築執照或雜項執照，施工單位怕麻煩出現縷空設計規避法規，讓涼亭功能打折。

中市都發局長黃文彬說，目前都發局已有規劃，但必須先修訂「台中市建築自治條例」55條，才能再進一步推動處理原則。今年初就有找相關單位來開會蒐集意見，並且規劃年底會開公聽會，下個會期就可以先推動自治條例的修正，後續再推動相關處理原則。

施志昌指出，早在2005年內政部營建署就做出函釋，認為涼亭可以歸類為臨時性建築物，地方政府可依據建築管理自治條例辦理免申請建築執照或雜項執照。但「台中市建築管理自治條例」其實只有紀念性建築物、風景區的涼亭與廁所，或是海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內，雜項工作物可以不適用建築法與自治條例，免辦的範圍很小，公園內的涼亭也不適用。

施志昌說，如台北市在2017年與新北市在2018年，就有訂定「免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則」，像是公共廁所、涼亭、售票亭、崗哨、哺乳室、垃圾搜集設施以及各項雜項設施物，在一定的大小規模與條件之下，與其所認可的權責範圍內，如公園、綠地、廣場、觀光遊憩等場所，是可以免辦建築執照或雜項執照。他希望都發局能夠比照辦理。

施志昌強調，甲安埔非常多自行車道，但旁邊都缺乏遮蔭，夏天的時候非常熱，周邊的涼亭常常又有這種問題；這些細節其實都多少阻礙觀光的發展以及民眾出門遊憩的意願，希望都發局能抓緊時程，盡快來修訂自治條例與處理原則。

(中時 )