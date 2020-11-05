美豬來勢洶洶，農委會先前表示利用台灣豬標誌，供民眾判別肉品來源；花蓮縣議員簡智隆今在縣議會定期會總質詢，痛批中央雙重標準不顧人民健康，要縣府嚴正把關校園食品須採用在地優質食材，花縣府表示，將修訂營養午餐投標規範書，要求校園全面禁止使用進口豬。

簡智隆對立法院日前否決在《學校衛生法》中「優先採用在地優良農業產品」加上「並禁止使用含有乙型受體素之各類肉品及其相關產製品」，表示遺憾，他說，學生營養午餐食用豬肉比例高，要求教育處嚴謹把關校園須全面使用在地豬肉。

教育處代理處長饒忠對此回應，學生營養午餐採購契約，確實沒規範萊劑，僅明定食材以採用在地國內優質食材，符合3章一Q優先使用。教育部8月時已函文全台所有教育單位，校園食材均須使用國內優良食材，為把關學生在校食安，11月底前會修訂營養午餐投標規範書，要求校園全面禁止使用進口豬。

簡智隆拿出數據指出，今年因大量觀光客來訪及氣候因素，導致8、9月豬肉量供應不足，向台糖公司借調1100頭豬隻；學生在校園吃肉雖安全，但離開校園面對外面食材，相對不易管控，若將來豬肉從外地甚至國外進口，質疑衛生局將如何加強溯源管理和查驗。

衛生局長朱家祥表示，縣內目前沒有進口商，僅有大盤商及大型超市，未來會以抽驗方式來嚴格把關肉品源頭，強調「局內檢驗科絕對有能力以最大量方式抽驗」，做最適當的處理 。

縣長徐榛蔚表示，農委會不准在地養豬業者使用萊克多巴胺，教育部日前也行文給各縣市教育單位，優先採用在地優良農業產品，縣府仍會要求校園全面禁止使用進口豬，並強調「在地食材源頭絕對不會有問題」，會持續鼓勵團膳業者使用國產豬。

(中時 )