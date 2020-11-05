房租上漲，但年輕人荷包沒漲，對許多外宿學生來說，房租是一項沉重負擔，外傳有房東打出「以性代租」，吸引年輕女性變相賣身，不少女學生為了省房租受不了誘惑，但房東卻食髓知味、得寸進尺，最後讓女學生陷入慘劇。

中天新聞 房東邀女大生 1月1次「陪睡換宿」抵房租

《網易新聞網》報導，有人在微博上透露，一名女大生因為不想住在學校，加入了一個租房群，根據外流的對話截圖顯示，房東曾與她討論「一個月幾次」來抵免租房費用，兩人從原本的一周2至3次，到後來房東要求每月16次，可抵3500元人民幣房租，雙方達成共識。

女大生與房東對話截圖。（圖／截自微博）

房東對女大生提出「朋友輪流」的要求。（圖／截自微博）

此外，對於女方暗示男友來時「不方便」，房東也答應，男友來時就不過夜；更令人訝異的是，房東說因為是和他的哥兒們合資，所以「一半他去、一半他哥兒們去」，商量好「朋友輪流」的細節後就可以開始進行，沒想到女大生最後也同意了。

根據調查，大陸的應屆畢業生出社會後，房租幾乎佔收入的25%以上，若在北京、上海、廣州等一線城市，租金更高達40%以上，為了減輕房租壓力，因而爆出「肉償租房」的方式，讓房東予取予求，由於「潛規則」無法簽約，讓不少年輕女孩即便吃了虧，也不敢報警，甚至還有房東還會給女房客零用錢，變相包養。

無獨有偶，台灣也傳出類似案件，新北市林口有女大生因為室友臨時退租，和房東協調暫時降租，但房東卻問她要不要跟其他人一樣「打工換宿」，免租金包水電，工作內容居然是「一個月陪睡房東一次」，房東事後聲稱只是一時衝動造成誤解，他的太太也說，老公是性幻想沒有騷擾，警方介入調查。

(中時新聞網)