癌症蟬聯我國十大死因榜首近40年，平均不到5分鐘就有1人罹癌，這群癌友等新藥納健保平均要2年，甚至等上3、5年也很平常，但用藥的急迫性不允許他們等待。台灣癌症基金會表示，在癌症新藥日新月異、人口老化的情況下，只靠漲保費恐難以為繼，呼籲政府提出改革計畫，讓癌友們有機會得到適當的治療。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現行癌症的新藥預算仍有缺口，保守估計至少4分之1，因經費不足，新藥的給付生效慢且規範嚴，平均通過健保審核要等2年，且健保限縮給付範圍，給付比核准的適應症小或限制病人可以治療的週期， 使得病人看得到、用不到。癌友等藥等上3、5年，是相當平常的事。

為瞭解癌友對新藥願意付出多少代價，台灣癌症基金會2019年8到9月間，針對全台22縣市30歲以上的民眾進行調查，其中有909人是癌友。這群癌友當中，有7成2願意每月多付5000元以上，6成7的癌症病友願意負擔每月2萬元以上，在現行全有或全無的給付政策之下，癌友們自費所負擔的往往遠超於此。

蔡麗娟表示，癌症已是你我無法輕忽的問題，而現今癌症新藥日新月異，藥費的增速是總額成長的2倍，加上人口呈現快速高齡化趨勢，只單純倚靠漲保費恐難以為繼。政府必須提出改革，無論採取何種改革方案，都應讓與疾病苦苦纏鬥的癌友們有機會得到適當的治療。

蔡麗娟表示，政策制定應朝向民眾與病友可負擔的範圍內，並對經濟弱勢者有所保護，讓受苦的病友有受到治療的機會，而又不違背健保保障人民不因病而貧的初衷。

另一方面，有鑑於健保的財務困境，癌症希望基金會提出不同的改革建言。癌症希望基金會董事長王正旭表示，目前健保門診部分負擔採定額制，一年收取的部分負擔只分擔醫療總費用的6％，離《健保法》法定的20％相去甚遠。

王正旭認為，部分負擔應回歸定率制，但必須設定單次就醫金額上限、全年就醫金額上限。若每次就醫的上限是1000元，癌症用藥一次領一個月的支出大約是10萬元，20％就是2萬元，但因有上限，民眾只需給1000元，如此就不會造成太大的衝擊。在財源充足後，健保署也務必正視病友自費的困境，成立專案小組，調查癌友自費的現況，以及全盤檢討健保給付條件是否有不合理之處。

(中時 )