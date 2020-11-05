台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，新藥的給付生效慢且規範嚴，平均通過健保審核要等2年，且健保限縮給付範圍，給付比核准的適應症小或限制病人可以治療的週期， 使得病人看得到、用不到。（林周義攝）

全民健保連續三年虧損，今年收支短絀恐達600億元，臺灣病友聯盟、癌症希望基金會及台灣癌症基金會聯合5日舉辦「全民就保，病友起跑」記者會，邀請台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左起）、臺灣病友聯盟理事長楊志良與癌症希望基金會董事長王正旭對健保改革提出建言。（張鎧乙攝）

癌症蟬聯我國十大死因榜首近40年，平均不到5分鐘就有1人罹癌，這群癌友等新藥納健保平均要2年，甚至等上3、5年也很平常，但用藥的急迫性不允許他們等待。台灣癌症基金會表示，在癌症新藥日新月異、人口老化的情況下，只靠漲保費恐難以為繼，呼籲政府提出改革計畫，讓癌友們有機會得到適當的治療。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現行癌症的新藥預算仍有缺口，保守估計至少4分之1，因經費不足，新藥的給付生效慢且規範嚴，平均通過健保審核要等2年，且健保限縮給付範圍，給付比核准的適應症小或限制病人可以治療的週期， 使得病人看得到、用不到。癌友等藥等上3、5年，是相當平常的事。

為瞭解癌友對新藥願意付出多少代價，台灣癌症基金會2019年8到9月間，針對全台22縣市30歲以上的民眾進行調查，其中有909人是癌友。這群癌友當中，有7成2願意每月多付5000元以上，6成7的癌症病友願意負擔每月2萬元以上，在現行全有或全無的給付政策之下，癌友們自費所負擔的往往遠超於此。

蔡麗娟表示，癌症已是你我無法輕忽的問題，而現今癌症新藥日新月異，藥費的增速是總額成長的2倍，加上人口呈現快速高齡化趨勢，只單純倚靠漲保費恐難以為繼。政府必須提出改革，無論採取何種改革方案，都應讓與疾病苦苦纏鬥的癌友們有機會得到適當的治療。

蔡麗娟表示，政策制定應朝向民眾與病友可負擔的範圍內，並對經濟弱勢者有所保護，讓受苦的病友有受到治療的機會，而又不違背健保保障人民不因病而貧的初衷。

另一方面，有鑑於健保的財務困境，癌症希望基金會提出不同的改革建言。癌症希望基金會董事長王正旭表示，目前健保門診部分負擔採定額制，一年收取的部分負擔只分擔醫療總費用的6％，離《健保法》法定的20％相去甚遠。

王正旭認為，部分負擔應回歸定率制，但必須設定單次就醫金額上限、全年就醫金額上限。若每次就醫的上限是1000元，癌症用藥一次領一個月的支出大約是10萬元，20％就是2萬元，但因有上限，民眾只需給1000元，如此就不會造成太大的衝擊。在財源充足後，健保署也務必正視病友自費的困境，成立專案小組，調查癌友自費的現況，以及全盤檢討健保給付條件是否有不合理之處。

(中時 )