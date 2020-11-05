即將於12月在台震撼上映的最強動作鉅片《永生戰》（Seobok），由韓國兩大男神孔劉、朴寶劍首度同台飆戲。電影描述由孔劉飾演的特務，為了能活下去，接下國家最高層級的機密任務，保護足以摧毀人類的「永生人」朴寶劍到安全之地，過程中除了遭到指派任務的長官全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊...。在今日公布的最新中文角色預告中，由朴寶劍獻聲介紹角色關係，令粉絲大喊耳朵懷孕；預告中除了揭露了由朴寶劍飾演的永生人，握有治癒孔劉的秘密關鍵，他亦將在孔劉的保護下離開實驗室，體驗各種「第一次」，像是穿上一般人的衣服、品嘗泡麵等，預告最後，朴寶劍更驚喜現身說：「感到好奇嗎？12月電影院見！」希望大家進戲院支持《永生戰》。

此次孔劉飾演保護「永生人」朴寶劍的前情報局特務，是他自《鬼怪》、《屍速列車》、《熔爐》等作品後，再次飾演為保護他人而拚盡全力的角色，也因此被網友們封為「守護人專業戶」，對於此次的保護任務，孔劉則表示：「雖然因為朴寶劍的關係，讓任務總是處在混亂的狀況中，我們也時常因此吵架跟拌嘴，但兩人吵吵鬧鬧的樣子非常有趣，拍攝的時候也相當開心，大家可以期待。」。此次孔劉化身特務，將在電影中展現矯健身手，不管是激烈的街頭槍戰、飛車追逐、極具動作張力的緊張對峙與火爆場面令人熱血沸騰，而導演李勇周則大力稱讚孔劉，他說：「孔劉身材高大，運動神經也好，拍起打鬥動作戲很棒，各方面來說都很乾淨俐落。」欲得知電影最新消息請上CATCHPLAY臉書粉絲團。

(中時 )