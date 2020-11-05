在Chromebook需求持續強勁及宅經濟相關遊戲產品發酵下，使得PC與非PC產品線動能充足，激勵群光（2385）今年第3季營收達264.21億元，創單季歷史新高，季增5%，年增1%，優於法人預期。

除營收突破新高外，第三季獲利亦優於預期，毛利以及營業利益雙雙寫下歷史新高紀錄。第三季毛利來到54.4億元，季增8%，年增9%;營業利益則達27.51億元，季增19%，年增10%。

第三季獲利率部分亦表現亮眼，連續二季達成三率三升，毛利率為20.6%，比去年同期增加1.5個百分點，連續兩個季度突破20%，再次創下近20年歷史新高;營益率則是13年來首次突破雙位數，來到10.4%，寫下近13年歷史新高，較去年同期增加0.8個百分點;淨利率達到6.8%，較去年同期增加0.5百分點。

群光今年前三季營收穩健成長2.5%達696.28億元，創下歷史新高，而在規模經濟與產品組合優化的作用下，獲利更是一大亮點，毛利與營業利益亦為歷史新高。毛利達132.88億元，年成長13%，營業利益達63.42億元，年成長37%，顯示本業獲利能力大幅提升；毛利率19.1%，創下歷史新高，在營業費用控制得宜下，營益率為9.1%，寫下13年單季新高紀錄。累計群光今年前三季每股稅後純益達6.02元。

(時報資訊)