受到新冠肺炎疫情打擊，印尼第三季經濟的萎縮力道超出市場預期，並為逾20年以來首度陷入衰退。

印尼統計局周四公布，第三季國內生產毛額（GDP）較去年同期下滑3.49%，雖較第二季的負成長5.32%緩和一些，但較經濟學家預估的年減3%惡化。而GDP連續兩季負成長，意味著這個東南亞最大經濟體22年來首度陷入衰退。

該國上次陷入經濟衰退，是1998年爆發亞洲金融危機時。

未經季節調整，印尼第三季GDP季增5.05%。

新冠肺炎疫情重創印尼經濟，該國政府已經預測約350萬人可能因此失業。該國政府已經承諾將擴大支出，以應對疫情衝擊，並帶動經濟重返成長。

雖然農業是其經濟的主要領域，但印尼也高度仰賴觀光財，其觀光勝地峇厘島每年吸引數百萬外國觀光客前往度假，但在印尼政府為了防疫禁止非居民入境後，觀光客人數已大幅減少。

由於感染數急升導致醫療量能緊繃，印尼首都雅加達已自9月中旬起，第二度進入為期4周的半封城狀態。經濟學家表示，印尼經濟雖撐過了谷底，但由於國內疫情尚未受到控制，其經濟活動可能持續承受壓力。

(時報資訊)