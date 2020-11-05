《商情》需求下滑 玻璃纖維布再持平 14:142020/11/05 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求下滑，11月玻璃纖維布再持平；業者表示，因受到美國商務部封殺華為(HUAWEI)的影響，進一步壓縮5G市場，使玻璃纖維布下半年需求量不佳，因此11月份其價格仍維持平盤。 11月最新報價，玻璃纖維布維持平盤；銅箔基板亦維持平盤，為連續2個月持平，環氧樹脂則漲約2%，為連續兩個月調漲。(商品行情網) (時報資訊) #玻璃纖維 #布再 #持平 #下滑 #美國商務部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁Q3獲利 近十年新高 04:102020/11/05 證券．權證 陸房企艱難上半年逾200家破產 中小房企陷困局 13:402020/11/05 兩岸 《匯市》外資拋匯 台幣再舞4角波浪 10:002020/11/05 財經 世界先進Q4營收 拚戰新高 04:102020/11/05 財經要聞 《國際產業》貝佐斯再賣逾30億美元亞馬遜股票 今年逾百億入袋 11:252020/11/05 財經 《半導體》疫情影響 昇陽半前3季EPS降至0.69元 12:492020/11/05 財經 不顧男友就在旁邊 按摩師性侵女大生判賠30萬 14:572020/11/05 社會 《國際金融》美選膠著 美元狹幅波動 11:082020/11/05 財經 《傳產》買氣蓬勃 10月房市風向球飄到今年高點 11:582020/11/05 財經 《電子零件》信邦10月營收登單月歷史次高 Q4有望比去年好 09:092020/11/05 財經 財經熱門新聞 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 想快點甩開英特爾 蘋果Mac自研CPU急拉250萬顆晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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