需求下滑，11月玻璃纖維布再持平；業者表示，因受到美國商務部封殺華為(HUAWEI)的影響，進一步壓縮5G市場，使玻璃纖維布下半年需求量不佳，因此11月份其價格仍維持平盤。

11月最新報價，玻璃纖維布維持平盤；銅箔基板亦維持平盤，為連續2個月持平，環氧樹脂則漲約2%，為連續兩個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)