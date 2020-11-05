行政院長蘇貞昌今（5）日在行政院會表示，台灣不僅防疫有成，各項振興措施亦成功帶動內需消費，為全球極少數經濟成長率維持正成長的國家。為確保國內經濟復甦力道，請各部會持續積極推動各項振興措施、守住經濟成果，讓更多國人共享經濟成長果實。

蘇貞昌聽取國發會「總體經濟成果與展望」報告後表示，全球新冠肺炎已超過4700萬人確診、120萬人死亡，狀況不亞於戰爭。台灣因超前部署、防疫有成，成果接連被世界肯定，同時在第一時間展開紓困、振興措施，為受疫情衝擊影響的國人與產業提供及時雨。

蘇貞昌指出，紓困措施目前總計使約1344萬國人受惠、逾12萬家廠商免於倒閉、110萬名員工免於失業。9月失業率3.83％、為近6個月來最低、且連4月縮減，若讓上述110萬名員工失業，將讓失業率增加10％、無數個家庭生計被拖累。

蘇貞昌強調，政府推動的各項振興措施成功帶動內需消費，8、9月零售業及9月餐飲業營業額均創歷年同期新高。除了出口值、外銷訂單屢創佳績，9月工業、製造業生產指數亦均年增11％、連8月正成長，雙創歷年單月新高。

蘇貞昌表示，台灣內需動能穩定、消費回溫，三大投資方案金額破1.1兆、外商看好台灣加碼投資，政府更加大、加速公共建設執行。今年公共建設總經費近5200億元，年增逾800億元，截至9月底經費達成率61.2％，更是近12年最高。

此外，民間參與公共建設部分，今年前三季簽約金額820億元、年增近130億元，均有效提振景氣。主計總處10月30日公布台灣第三季經濟成長率達3.33％、前三季為1.66％，是全球極少數維持正成長的國家，續穩居亞洲四小龍之冠。

蘇貞昌表示，目前國際疫情再度蔓延、美國大選後政經局勢波動，為確保國內經濟復甦力道，請各部會持續合作，積極落實推動各項振興措施，除守住、創造好的經濟成果，也要研議如何讓更多國人共享經濟成長的果實、減輕負擔。

(時報資訊)