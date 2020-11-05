美國大選開票陷入膠著緊繃，民主黨候選人拜登暫時佔有優勢，有望擊敗現任總統川普入主白宮，對於若政黨輪替是否會衝擊台美關係，台北市長柯文哲認為，美國是台灣最重要的盟邦，理論上都應與美國兩個政黨保持友好，強調美國總統是明年1月20日上任，在此之前要保持一種比較低調的方式。

台北市長柯文哲5日赴台北市議會進行市政總質詢，議員楊靜宇詢問，選情目前對川普不利，若政黨輪替後，是否影響台美關係，柯文哲表示，美國還是台灣最重要的盟邦，但中美對抗局勢，不管誰當美國總統，短期內都不會改變，戰略沒有改變，也許戰術有點不同。

至於如果2024年當選總統，要如何處理台美關係？柯文哲強調，美國是台灣最重要盟邦，而且美國政黨輪替也是蠻常有的事情，所以理論上都要跟美國兩個政黨保持友好關係。針對偏好某政黨的做法是否正確？柯說，一般來說不會去干涉其他國家內政。

針對民進黨中央政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，楊靜宇表示，柯文哲曾質疑蔡政府用開放美豬進口，來獲取台灣在國際上的利益，如果美國政黨輪替，是否也會改變美國過去答應給台灣的利益。

柯文哲表示，美國總統是明年1月20日上任，在此之前要保持一種比較低調的方式，等一切確定後再來處理，他也不曉得總統蔡英文與對方換了什麼，到現在為止只能當作一個國際貿易。

對於經濟部稱現在開放美珠，極有可能達成雙邊貿易協定，藉此引起其他國家簽訂所謂FTA（自由貿易協定），柯文哲酸，如果說吃萊豬就可以換FTA，「當然我們就吃了」，問題是有嗎？我都沒看到啊，台灣會跟美國簽FTA嗎？「我非常懷疑」。

(中時 )