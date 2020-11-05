陳姓男子因點爆竹趣味好玩，去年4月28日凌晨夥同陳姓男子在台北橋下，點燃「水鴛鴦」，炸燬2輛機車前置物盒、腳踏板，車主牽車時看到塑膠殼上留有白色火藥，因而向警察報案。士林地院審結，依以爆裂物炸燬他人之物罪，判處陳有期徒刑1年1月，幫忙開車的郭姓共犯判處有期徒刑6月，緩刑2年，全案仍可上訴。

20多歲的陳姓男子，曾犯下詐欺、毒品、毀損等前科，入監前與腳傷無法工作的郭姓男子有手好閒，陳提議將水鴛鴦放在機車前置物空間，爆炸聲很大聲，感覺很好玩，凌晨12點多，由郭男開車陳男到台北橋下的機車停車場犯案，隨即轉往環河北路、民權西路人行道丟擲，炸毀其中1輛機車車體。

機車車主隔天牽車，發現前置物櫃、車體上留有火藥，立刻到警局報案毀損，警方調閱監視器，循線逮捕陳、郭2人。

判決指出，陳、郭朝停放多輛機車、汽車路邊丟擲出火藥，有可能因爆裂物爆炸波油箱，引發大火爆炸，致生公共危險，雖然沒有造成他人傷亡，並與2位機車車主達成和解，但因陳曾在馬路上點燃信號彈，這次又犯類似行為，並以累犯論處，判處有期徒刑1年1月，另外，幫忙開車的郭男已盡力彌補他人損害之心，因而宣告緩刑2年。

(中時 )