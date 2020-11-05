肥媽跟Rick結婚21年。（圖／翻攝自肥媽 Maria cordero臉書）

66歲香港女星「肥媽」本名Maria Cordero昔日在周潤發電影《監獄風雲》演唱〈友誼之光〉及〈充滿希望〉成名，近年也演出電影《賭城風雲》。今(5日)凌晨她在臉書宣布噩耗，證實葡萄牙籍的老公Rick不敵病魔過世，而Rick三年前被診斷出罹患末期肺腺癌。

肥媽進入演藝圈前曾當過廚師，因歌聲嘹亮被挖角到酒吧當歌手，後來被岑建勳、陳欣健和泰迪羅賓發掘出道，接著主持《肥媽Phone Show》節目大受歡迎，也主持過烹飪節目《肥媽私房菜》。據《東網》報導，肥媽1989年和結婚17年的前夫因家暴離婚，10年後梅開二度嫁給外籍的Rick。

肥媽和Rick一直鶼鰈情深，3年前Rick傳出罹患肺腺癌末期，肥媽因此開始親自為老公調理飲食，又因不斷進出醫院，肥媽為了幫先生治病，前後砸了約600萬港幣，約2215萬台幣。今年8月Rick又因病重住院，肥媽寸步不離，上月她現身線上音樂會，還因為一度擔心丈夫病情情緒潰堤。

今稍早，肥媽在臉書寫下：「My love my man RIP .see you in heaven 親愛的老公安息」，並加上落淚表情符號，證實先生不敵病魔離世，她透露昨天早上才跟老公一起吃早餐，下午Rick就因呼吸不順送醫急救，今凌晨約1時病逝，幸好走得不痛苦，為避免肥媽傷心過度，其他家人已經出面著手辦Rick的後事，要肥媽先回家平復心情，等Rick喪禮再現身。

(中時新聞網)