肥媽跟Rick結婚21年。(圖/翻攝自肥媽 Maria cordero臉書)

66歲香港女星「肥媽」本名Maria Cordero昔日在周潤發電影《監獄風雲》演唱〈友誼之光〉及〈充滿希望〉成名,近年也演出電影《賭城風雲》。今(5日)凌晨她在臉書宣布噩耗,證實葡萄牙籍的老公Rick不敵病魔過世,而Rick三年前被診斷出罹患末期肺腺癌。

肥媽進入演藝圈前曾當過廚師,因歌聲嘹亮被挖角到酒吧當歌手,後來被岑建勳、陳欣健和泰迪羅賓發掘出道,接著主持《肥媽Phone Show》節目大受歡迎,也主持過烹飪節目《肥媽私房菜》。據《東網》報導,肥媽1989年和結婚17年的前夫因家暴離婚,10年後梅開二度嫁給外籍的Rick。

肥媽和Rick一直鶼鰈情深,3年前Rick傳出罹患肺腺癌末期,肥媽因此開始親自為老公調理飲食,又因不斷進出醫院,肥媽為了幫先生治病,前後砸了約600萬港幣,約2215萬台幣。今年8月Rick又因病重住院,肥媽寸步不離,上月她現身線上音樂會,還因為一度擔心丈夫病情情緒潰堤。

今稍早,肥媽在臉書寫下:「My love my man RIP .see you in heaven 親愛的老公安息」,並加上落淚表情符號,證實先生不敵病魔離世,她透露昨天早上才跟老公一起吃早餐,下午Rick就因呼吸不順送醫急救,今凌晨約1時病逝,幸好走得不痛苦,為避免肥媽傷心過度,其他家人已經出面著手辦Rick的後事,要肥媽先回家平復心情,等Rick喪禮再現身。

(中時新聞網)