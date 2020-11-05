TPK-KY宸鴻（3673）公布第三季自結營運成果。自結稅後淨利約為4.4億元，稅後稀釋每股淨利為1.09元。2020年前三季累計自結稅後淨利約為7.9億元，累計稅後稀釋每股淨利為1.94元。

宸鴻第三季自結合併營收為328.5億元，較上季成長17.1％，主要受惠於季節性因素及智慧型手機產品週期期末拉貨所致。筆記型電腦（11-16吋）營收因居家辦公及線上學習需求持續，第三季佔整體營收約41％，為營收貢獻佔比最高之項目；智慧型手機（＜7吋）營收居次，佔本季營收約34％，較上季28％增加；平板電腦（7-11吋）營收持續成長，與前季相比營收成長達29％；大尺寸產品（＞16吋）營收，受惠於快速增長之電動車市場及在家健身需求的帶動下，營收季成長幅度達62％。

雖第三季營收較前季成長，但營業毛利為12.9億元，較上季減少7.4％，主要係因不利產品組合及受到產品週期進入尾聲故售價下滑所致，使營業毛利率由第二季5.0％下降為3.9％。且第三季因原料成本佔比較高之產品比重提升，致公司整體原料成本佔營收比重亦由上季82.5％增加為84.7％。惟折舊攤銷費用佔營收為4.3%，較前季5.3%減少；第三季人工成本佔營收比重維持在5.3％，與第二季5.5％相當。

第三季受惠於持續的費用控管，營業費用率為3.2％，較上季3.5％略減，營業淨利為2.4億元。另受益於有效的匯率避險與現金管理，第三季淨利息收入及外匯淨獲利分別約為4,400萬元與6,600萬元。此外，公司於第三季季認列含疫情相關之政府補助共約2.0億元。

(工商 )