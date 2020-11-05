上月26晚間捷運內湖站出現「剪髮怪客」，搭乘捷運的女子人心惶惶，捷警4日晚間，在南港展覽館3號出口的公車站牌，將這名怪客帶回隊上了解他的動機，並告誡以後不可以再犯，隨即讓他離開，他也保證以後不會再無聊攜帶剪刀上捷運。

警方表示，這名20多歲的李姓大學生，聲稱當天打工的店家打烊，不小心將剪刀帶在身上，搭捷運到內湖捷運站時，因「一時興起」拿出剪刀，朝前方女子的頭髮畫過，剪下一小撮，並沒有想要傷人。

被害女子隨即趕到後腦「癢癢的」，在超商內發現頭髮掉下一撮，並在Dcard留言「驚悚到炸裂」，提醒大家注意。捷運警察同時留言，希望該名女子與警方聯繫，但該女子至今仍未出面。

捷運警察根據監視器畫面以及相關資料，鎖定李姓大學生身分，4日晚間10點半，在南港捷運站發現李男，並跟到公車站牌確認就是他沒錯，表明身分以及當時畫面就是他，希望協助返回捷運警察隊說明，他也配合返回隊上，並告訴警方「當時太無聊」，以後不會再犯，警方告誡後讓李男離開。

(中時新聞網)