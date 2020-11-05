即使現代醫學科技發達，但癌症仍是致死率極高、難以治療的重大疾病，羅東博愛醫院依據累積的診療經驗，發現肝癌的發生，單純發生「靜脈相洗除」的重要性不能低估，重要性更與「動脈相顯影」相當，博愛醫院這項最新的研究內容已刊登發表在國際期刊《癌症雜誌（Journal of Cancer）》上，將能幫助更多極早期發生的肝癌病患即時接受診斷及治療。

羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯表示，幾乎所有癌症的診斷是依賴取得病理組織樣本，但在肝癌上有時會遭遇困難，因為八成的肝癌病患會合併肝硬化的狀況，病人凝血功能不佳，造成樣本取得的風險，因此治療肝癌也發展出另一套影像學診斷方式，即在斷層掃描或核磁共振下，同時具有「動脈相顯影（變白）」及「靜脈相洗除（變黑）」時即可診斷肝癌。

羅東博愛醫院表示，各國醫師依據國際醫療指引進行診斷，一般認為「變白」遠比「變黑」重要，但也因此在診斷上引發出一個麻煩問題，就是有部分肝癌，尤其有很大比例的早期小型肝癌，並沒有表現出標準肝癌影像學條件，因此無法依據標準國際治療指引判定為肝癌，導致延誤早期診斷及治療的黃金時間。

藉由多年來大量累積的經驗，羅東博愛醫院醫療團隊發現肝癌的發生，單純發生「靜脈相洗除」的重要性不能低估，肝癌團隊根據自2007年至2016年院內所收錄739個取得病理樣本個案進行研究，發現六成的早期肝癌是出乎意料的「有黑無白」，可見「靜脈相洗除」在高難度的早期肝癌診斷角色，且其重要性與「動脈相顯影」相當。

羅東博愛醫院表示，這項肝癌醫學研究內容已刊登發表在《癌症雜誌（Journal of Cancer）》國際期刊，證實肝癌影像學的診斷，除了部分與以往數十年傳統上認知的觀念不同之外，也提出國際治療指引應有修正的空間，也希望這項修正能幫助更多極早期發生的肝癌病患即時接受診斷及治療。

(中時 )