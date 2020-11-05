立法院今天火爆場面不斷，不僅國民黨立委鄭天財與退輔會主委馮世寬在外交國防委員會起肢體衝突，國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲也跟法務部次長蔡碧仲在司法法制委員會起口角，林江兩人不滿蔡碧仲備詢態度，林怒砸資料，江啟臣也氣到拍桌，國民黨立委鄭麗文也嗆蔡碧仲，「好大的官喔！」

江啟臣今天質詢蔡碧仲煙硝味濃厚，江啟臣問蔡碧仲，行政院發言人室幕僚在上班時間在立法院議場，做攻擊在野黨的文宣提供給側翼跟立委，江啟臣質疑違反行政中立，也違反廉政倫理，法務部廉政署應該要主動調查，無法無天到了極點，廉政署要不要立案調查？

蔡碧仲聽完江啟臣問回答，「你一直講是要我回答嗎？」讓江啟臣爆氣痛批蔡態度不好，蔡又說，「你斷句清楚我才能回答」，江再嗆，「什麼叫你要我講話嗎？你真大啊！」蔡又回嘴，「你說我真大，但我沒這樣的態樣！」蔡最後答應會把資料帶回去了解交辦，事後會馬上跟立委回報。

緊接著江啟臣又問廉政會報也很久沒開了，最近一次廉政會報什麼時候召開？蔡碧仲說，「問我嗎？」此言一出連在旁邊看的林為洲都爆氣，痛罵蔡碧仲，「不是問你是問誰啊？」蔡碧仲又忙著罵林為洲，「現在不甘你的事！」讓林為洲也氣到拍桌，蔡碧仲再罵林，「不要拍桌，這都是公帑」蔡還向會議主席李貴敏請求程序問題，林再罵蔡，「你沒資格提程序問題啦！官員怎麼可以提程序問題？」

江啟臣要蔡碧仲針對問題回答，「不要扯別的地方」，蔡碧仲又嗆江，「都是部長開的會，不是我開的，還問我這問題？」江啟臣氣到拍桌，「上次開就是民國108年10月17日下午兩點，代理院長陳其邁開的，出席人員是代理部長蔡碧仲，就是你開的你還說是部長開的，太囂張！」

蔡碧仲說，依照慣例就是部長開的，他只是去代理。林為洲氣到在旁邊丟資料，蔡碧仲指著林罵，「你可以在這裡丟資料嗎？你不尊重我我就不尊重你啊！」鄭麗文也罵蔡，「好大的官啊！」江啟臣再要求蔡回答問題，「我問你多久了你一直扯他幹嘛？」

針對江啟臣的問題，蔡碧仲坦承自己也有看錯時間，但他會代理參加，都是被告知去代理的，召開廉政會報並不是他的職責，而是部長的職責，事實上那次就是最後一次召開，至於為何沒依照規定六個月召開一次，他並不是部長，無法代替部長回應。

(中時 )