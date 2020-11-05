緯來綜合台健康節目《醫次搞定》開播至今一年多，新型態改由小兒科醫師黃瑽寧接棒，與張鳳書合力主持，給觀眾帶來全新風貌，日前兩人拍攝宣傳影片，製作單位安排張鳳書打黃瑽寧醫師的橋段，頻頻NG，讓黃瑽寧醫師直呼：「第一次被打這麼多下。」對於兩人首度合作主持，張鳳書表示之前有上過黃醫師的節目，黃瑽寧則爆料張鳳書化妝前跟化妝後，沒有什麼差別，讓張鳳書開心歡呼：「你好善良哦！」

小兒科醫師黃瑽寧育有一兒一女，科學育兒的教育方式及好爸爸的形象，深受婦女喜愛，更獲得「兒科界金城武」的稱號，近期新冠肺炎陸續有兒童確診的案例，針對幼兒防疫，黃瑽寧醫師也提醒：「新冠肺炎不挑年齡，幼兒大多是輕微症狀，更應該要小心的是避免傳染給阿公阿嬤。」六個月以下的嬰兒為防止缺氧，不需要戴口罩，但照顧者必須要戴，且一定要勤洗手，防疫的目的不只是照顧自已，也是為了保護身邊的人。

近期國內旅遊熱度高，許多家長帶小孩出門遊玩，黃瑽寧醫師也提醒，預防孩子運動傷害，最好的方法是，爸媽到達定點要先巡視一下周圍環境是否暗藏危險的地方，像是尖銳的角落或是容易滑倒的地板等等。張鳳書也分享：「我兒子小時候有一次跌倒，因為愛乾淨怕手髒，手不敢扶地板，所以著地的時候是直接腦袋著地。」嚇得她趕緊帶兒子去醫院檢查有沒有腦震盪。

對於再接節目主持，黃瑽寧醫師表示：「現在的健康節目常常會淪為恐嚇性的說法，所以我是來平衡的，我最喜歡照顧那群有壓力的觀眾，安慰他們不要擔心。」張鳳書開玩笑表示：「我最喜歡照顧那群不怕死的。」

(中時 )