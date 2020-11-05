川普執政4年來，宣布多項友台法案，蔡政府也宣稱這是台美關係歷史最好時刻，若美國政黨輪替，雙方友好關係是否告一段落，前外交部長楊進添今天表示，美國始終把台灣當成籌碼，作為對抗中國大陸的重要夥伴，實質上具體效益並不多，只是展現態度而已。

楊進添指出，唯一有關就是先前雙方高層互訪，但這也沒有太多進展，來台目的相當侷限，尤其美國不願讓台灣擴張解釋成彼此關係大幅增進，因此要很客觀看待台美關係。

楊進添表示，過去4年來，台美關係確實有提升，美國國會與行政部門對台友善，軍售的質和質也大大增加，通過多項友台決議案，這是一種態度，另外，美國提升與台關係，讓川普得以凝聚選票，因為川普在反中、仇中、抗中等一連串作為，我們也相當迎合，所以台美關係快速增進。

楊進添說，美國衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克相繼訪台，原本傳出要和台灣簽訂經濟對話，後又說是來弔唁故總統李登輝，看得出來美國不願意過度刺激中國大陸，過去支持中華民國的參眾議員，也不敢正面回應是否出兵協防台灣。

楊進添指出，日前外交部長吳釗燮強調「目前並沒有和美國爭取外交」，顯示出我們受到美國壓力的警訊，因為美國對台的界線很清楚，要台灣不能有太大且過分的錯誤期望，美國將回歸「中美三公報」與「台灣關係法」，戰術清楚但戰略模糊。

楊進添提醒，雖然美國對台軍售武器的質量提升，也增加攻擊性武器，但也要思考這對我們與大陸關係的影響，現在大家都很擔心兩岸會擦槍走火，因為美台關係加強使得兩岸陷入緊張關係。

楊進添說，美中之間都不願意真正正面起衝突，但美國處處煽動台灣，利用台灣作為對抗中國大陸的夥伴， 一旦爆發戰爭，台灣首當其衝，無法承受，結果還是失敗。

楊進添指出，另外，前美國總統雷根以星戰計畫打垮蘇聯，我們現在大量向美軍購，財政負擔得了？能長久嗎？是否因此對國家建設與發展產生排擠作用，導致民生經濟受到排擠？

國民黨智庫國家安全組召集人、前立委林郁方補充，很多地方政府財政窮困、背負龐大負債，比如台南長榮大學馬來西亞女大生命案，就是因為整條道路的路燈不亮，不僅在台南，很多中南部鄉下，地方政府沒錢付電費。其次，即便買了很多新裝備，但沒錢保養舊裝備，舊裝備性能無法提升，致事故發生的機會增加，這是很大問題。

台大政治系名譽教授、前監委包宗和說，民進黨政府都說過去4年美台關係最好，但我們以前與美國有正式外交，所謂的美台最好，要看怎麼定義，過去4年我們和美方當然非常密切，但風險也提高，包括兩岸可能陷入戰爭等等各方面，這得失之間，政府要仔細拿捏。

(中時 )