TPK-KY宸鴻(3673)公布第3季財報，單季稅後淨利4.4億元，每股盈餘1.09元；累計前3季稅後淨利7.9億元，每股盈餘為1.94元。

該公司第3季營收為328.5億元，季增17.1％，主要受惠於季節性因素及智慧型手機產品週期期末拉貨所致。筆記型電腦營收因居家辦公及線上學習需求持續，占整體營收約41％，為營收貢獻占比最高項目；智慧型手機營收居次，營收占比由上季28％提高到34％；平板電腦營收持續成長，與前季相比營收成長達29％；大尺寸產品營收，受惠於快速成長電動車市場及在家健身需求的帶動下，營收季成長幅度達62％。

營收上揚，但營業毛利12.9億元，較上季減少7.4％，主要產品組合不佳及受到產品週期進入尾聲故售價下滑所致，營業毛利率由第2季5.0％下降為3.9％。且第3季因原料成本占比較高產品比重提升，致公司整體原料成本占營收比重亦由上季82.5％增加為84.7％。

因費用控管得宜，營業費用率為3.2％，較上季3.5％略減；營業淨利為2.4億元。受益於有效的匯率避險與現金管理，第3季淨利息收入及外匯淨獲利分別約為0.44億元及0.66億元。此外，公司於第3季認列含疫情相關政府補助約2億元。第3季資本支出約7.3億元，EBITDA為22.4億元，累計前3季EBITDA為67.9億元。

(時報資訊)